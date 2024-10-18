رئيسة الوزراء الإيطالية بعد لقاء ميقاتي: استهداف قوات اليونيفيل أمر غير مقبول ويجب ضمان سلامتها

اشارت رئيسة الحكومة الايطالية السيدة جورجيا ميلوني في كلمة لها من السرايا الحكومية بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى ان استهداف قوات اليونيفيل أمر غير مقبول ويجب ضمان سلامتها.
ولفتت ميلوني الى اننا نعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ولبنان، ونحن ندعو إلى هدنة مدتها 21 يوما.
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