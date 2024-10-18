أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بنتانياهو مساء اليوم وهنأه باغتيال يحيى السنوار".
وكشف أن "الرئيس الأميركي أشاد بالجيش الإسرائيلي على عمله الممتاز"، في حين أعلن أن "بايدن ونتانياهو اتفقا على أن هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الأسرى".
وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قتل يحيى السنوار".
وكانت قد ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: بايدن ونتانياهو اتفقا هاتفيًا على أن هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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