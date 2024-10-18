"النشرة": سقوط إصابات إثر غارات إسرائيلية على تبنين وبليدا وقليا وأطراف عنقون

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدة تبنين، المنطقة الواقعة بين عنقون وبنعفول، بلدة بليدا، وبلدة قليا"، مشيرًا إلى أنّ "تلك الغارات تسبّبت بوقوع إصابات".
في السّياق، ذكر أنّ "أهالي بلدة حولا يناشدون الجهات المعنيّة المساعدة في نقل إصابات مدنيّة، سقطت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلدة".
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