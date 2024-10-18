استمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، بدعم من المملكة العربية السعودية، لليوم السادس على التوالي حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة مساعدات من السعودية الى بيروت لليوم السادس على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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