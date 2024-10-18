الخليج اليوم .. السعودية تسهم في إحباط محاولة تهريب مادة مخدرة في دولة آسيوية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ساهمت السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في ماليزيا.

وأفادت السلطات السعودية بأنه في إطار جهود المملكة الاستباقية لمكافحة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من رصد ومتابعة عملية تهريب 207 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) مخبأة داخل صندوق خشبي (آلة تقنية تنتج قطعًا معدنية متنوعة)، متجهة من دولة الإنتاج إلى ماليزيا، وضبطها بالتنسيق مع الجهات المختصة الماليزية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية استمرار جهود المملكة الدولية لمكافحة نشاطات تهريب المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.

وأهابت بكل من تتوافر لديه أي معلومات عن أي نشاط لإنتاج أو تهريب أو ترويج المخدرات المبادرة بالإبلاغ عنها بالاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، وبالرقم "995" المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبريد الإلكتروني "[email protected]".

المصدر: "واس"