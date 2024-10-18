حزب الله: استهداف تجمعات لجنود العدو عند عبارة كفركلا وفي مستعمرة شلومي

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024، للمرة الثانية تجمعاً ‏لقوات العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية. ‏

وفي بيان، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية.