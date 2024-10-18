وزير الثقافة استقبل سفير الصين: العاقلون في هذه الدنيا عاجزون عن فرض وقف اطلاق النار

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع، سفير دولة الصين الشعبية تشيان مينجيان وتداول معه في الأوضاع العامة التي تسود لبنان والمنطقة، وأبدى له التقدير على "ما قدمته وما زالت تقدمه دولة الصين الشعبية للبنان واللبنانيين ووقوفها الى جانبهم في السراء وكذلك في هذه الأيام العصيبة التي يعيشونها بفعل العدوان الإسرائيلي".

وفي سياق الزيارة، أكد السفير مينجيان "رغبة بلاده في وقف العملية العسكرية التي باشرها الجيش الاسرائيلي ضد لبنان وشعبه"، وقال : "ان وزير الخارجية الصيني اتصل قبل ايام بنظيره الاسرائيلي وحثه على وقف اطلاق النار وعلى منع التصعيد في المنطقة".

يدوره، أبدى وزير الثقافة قناعته، "أن اسرائيل ومن وراءها لن يتجاوبوا مع المطلب الأممي بوقف اطلاق النار ، وان العاقلين في هذه الدنيا عاجزون عن تحقيق هذا الأمر وأن لا خيار امام لبنان الا الصمود، والتسلح بالوحدة، والإيمان بأن المقاومين في الميدان سوف يستمرون في النجاح بصدّ العدوان وافشال اهدافه المعلنة ومخططاته المبيّتة التي تتهدّد وجود الكيان اللبناني ومصير كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية".