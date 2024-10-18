نواب تغييريون رفضوا تصريح رئيس البرلمان الايراني: تدخل سافر في شؤوننا الداخلية واستخفاف واضح بالدولة ومؤسساتها

رفض النواب: ابراهيم منمينة، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة صليبا، ياسين ياسين وفراس حمدان في بيان، "تصريح رئيس البرلمان الايراني جملة وتفصيلا، ليس فقط لانه قرر التفاوض عن لبنان حول تطبيق قرار دولي، بل لقيامه بالاستخفاف الواضح بالدولة ومؤسساتها. هذه الفوقية التي تستسهل التعدي على السيادة تفضح الكثير مما كان البعض يحاول اخفاءه طوال السنوات الماضية".

وأشار البيان الى أن "الوقاحة الايرانية وصلت الى حدود خيالية. يتصرف المسؤولون الايرانيون بشكل علني، وسافر، كأننا، في لبنان، ورقة يتفاوضون عليها لتحسين شروطهم وظروفهم، غير آبهين لصورة حلفائهم ولا حتى للضحايا الأبرياء التي تسقط يوميا في لبنان".

ورأى أن "هذه المواقف لا يمكن وصفها إلا بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وإعلاء لمصلحة خارجية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية والتي تتلخص اليوم، بوقف إطلاق النار فورا وتطبيق القرار ١٧٠١ وتعزيز الجيش اللبناني في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية واستعادة الدولة لقرارها واعادة الاعتبار لمؤسساتنا الدستورية الممثل الحقيقي لإرادة الشعب اللبناني".

وأكد ان "منع إيران من استخدام لبنان كورقة تفاوضية لصالحها يُعد احد اهم مداخل بناء الدولة الحديثة المستقرة التي يحلم بها جميع اللبنانيين، من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال".

وأعلن البيان دعم النواب لـ"موقف الحكومة ورئيسها، وتأييدهم رفضه للتصريحات الايرانية كخطوة ايجابية يجب البناء عليها، كما يتوجب علينا الرد على هذا التدخل بأن يقوم رئيس المجلس النيابي بتعيين موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية صرفة تقول لا واضحة وصريحة لاي محاولة فرض وصاية على اللبنانيين، من اي جهة أتت".