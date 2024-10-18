شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات الكوليرا في نيجيريا إلى 378 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات الصحية في نيجيريا اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الكوليرا، ارتفع إلى 378 شخصًا.

كما تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، منذ ظهوره في يناير، إلى 14 ألف حالة. وفيات الكوليرا في نيجيريا وأوضح رئيس المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جيد إدريس، أنه أبلغ عن ما لا يقل عن 14 ألفًا و237 حالة مشتبه بها في 35 من أصل 36 ولاية حتى 13 أكتوبر، بمعدل وفيات يبلغ 2,7 %.



وأضاف أن الكوليرا لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، خاصة في الولايات المتضررة من جراء الفيضانات، ونظرًا لضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

مشيرًا إلى أنه تم تحديد الولايات الخمس الشمالية بورنو، وأداماوا، وجيغاوا، ويوبي، وكانو، كبؤر لتفشي المرض.