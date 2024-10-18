تفاصيل عودة مسلسل رانيا يوسف ابن حرام بعد تغييرات جذرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - عانى مسلسل "ابن حرام" بطولة الفنانة رانيا يوسف من أزمات عديدة وذلك حتى قبل إنطلاق تصويره، وظلت الأزمات تلاحق العمل بعد انطلاق تصويره في يونيو الماضي، حيث تم الإنتهاء من تصوير ما يقرب من أسبوع وتوقف العمل تماماً حتى الآن، إلا أن صناعه بدأوا في العمل على الخروج من هذه الأزمات وإعادة المسلسل للحياة مرة أخرى.

انفراجة تعيد المسلسل للحياة

وكشفت مصادر من داخل مسلسل "ابن حرام" عن وجود انفراجة كبيرة، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل إجراء تغييرات جذرية على طاقم العمل، وكانت البداية بالاستغناء عن المخرج محمد الخضري والاستعانة بالمخرج زياد الوشاحي، كما قررت الشركة أيضاً إعادة تصوير الأسبوع الذي تم الإنتهاء منه مع تحمل الخسائر المالية خاصة وأنها غير راضية عن المشاهد التي تم تصويرها.



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وأضافت المصادر أنه تقرر بشكل نهائي تغيير اسم المسلسل ويجرى البحث عن اسم جديد مناسب، وفور الانتهاء من كافة الأمور سيتم بحث العودة إلى التصوير مرة أخرى ولكن بعد التنسيق مع الفنانين أبطال العمل في ظل ارتباطاتهم في الفترة الحالية فمنهم من يعمل على تصوير أفلام ومسلسلات والآخر ارتبط بتصوير أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل "ابن حرام"

مسلسل ابن حرام ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة رانيا يوسف، أحمد صفوت، محمد جمعة، فريال يوسف، خالد زكي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، دعاء حاتم، أوزوريس، وآخرون، من تأليف خالد الغيطاني، ويدور العمل حول فكرة ابن حرام ليس بالنسب فقط، ولكن هناك العديد من الأشخاص داخل العمل يتم إطلاق عليهم ابن حرام بسبب الكثير من الأشياء.

يذكر أن بطلة المسلسل رانيا يوسف، انضمت مؤخراً إلى أسرة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" المقرر عرضه على احدى المنصات قريباً، والعمل من بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.

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كما تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود" والذي تظهر خلال أحداثه بدور سيدة تزوجت أكثر من 10 مرات حيث تفشل زيجاتها لأسباب مختلفة، لتذهب بعد ذلك لمحكمة الأسرة بسبب مشاكلها مع أزواجها السابقين، والعمل يعتمد على البطولة النسائية، حيث تجسد الـ 5 شخصيات الرئيسية الفنانات: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، داليا مصطفى، فرح الزاهد.

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