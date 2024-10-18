شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تعود للدراما فى وتر حساس وهذه تفاصيل شخصيتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعود الفنانة إنجى المقدم إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات وذلك من خلال مسلسل وتر حساس الذي يتواصل تصويره تمهيداً لعرضه على قناة ON بدءًا من يوم 27 أكتوبر الجارى، وتجسد انجى المقدم في أحداث العمل محامية ومتزوجة من الفنان محمد علاء، وهى ابنة خالة صبا مبارك وصديقتها المقربة، وتتعرض صداقتهما إلى الاضطراب خلال الحلقات.

مسلسل وتر حساس يعتمد على الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، ومن بطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال انجى المقدم فى الدراما مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

وفى السينما قدمت إنجي المقدم مؤخراً فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.



الفنانة انجى المقدم



انجى المقدم



انجى المقدم من مسلسل وتر حساس



انجى المقدم ومحمد علاء



انجى المقدم



انجي المقدم مع صبا مبارك



انجي المقدم من مسلسل وتر حساس