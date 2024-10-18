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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للأسماء الجغرافية" تعتمد تعديل مسميات في العرضيات والطائف وبيشة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اليوم في مقرها بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الاجتماع الحادي عشر للجنة.
وشهد الاجتماع الذي رأسه رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية رئيس الجيومكانية محمد بن يحيى آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، مناقشة آلية ضبط كتابة مسميات اللوحات الإرشادية للطرق والشوارع من خلال نظام نقل الحروف العربية إلى اللاتينية الموحد من قبل الدول العربية والمعتمد لدى خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة.
وشهد الاجتماع الذي رأسه رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية رئيس الجيومكانية محمد بن يحيى آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، مناقشة آلية ضبط كتابة مسميات اللوحات الإرشادية للطرق والشوارع من خلال نظام نقل الحروف العربية إلى اللاتينية الموحد من قبل الدول العربية والمعتمد لدى خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة.