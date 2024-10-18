ابن شقيق إلهام شاهين: عمتي ربتنا على الدين الصحيح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - في أول ظهور بعد تصدر حفل زفافه ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، رد محمود شاهين ابن شقيق النجمة إلهام شاهين على الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدا أن عمته ربته على الالتزام بتعليمات الدين الصحيح.

مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، أشار خلال حواره ببرنامج “شاي بالياسمين” تقديم الاعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة “النهار”، إلى أن ردود الأفعال على حفل زفافه كان مصدرها تسريب مقاطع فيديو عبر أشخاص غرباء لا يعرفهم ولا يعرف كيف حضروا حفل الزفاف.

وقال شاهين، إن عمته إلهام شاهين علمته هو وأبناء العائلة الدين الصحيح ودائمًا ما تنصحه بتوخي الحذر في أفعاله.

وأضاف محمود شاهين: إلهام شاهين دايما تقول لي خد بالك من أفعالك وأنا شخص عشوائي جدًا، واتعلمنا الدين كويس أوي وعمر ما كان عندنا مشكلة مع حد واتعلمنا نحترم الناس اللي حوالينا ومعندناش مشكلة مع حد إحنا بنتربى على تقبل الغير.

تابع محمود شاهين: “إلهام شاهين انزعجت من دخول الناس والتصوير في الفرح وفجأة لقيت ناس غريبة في الفرح.. اختراق خصوصية.

وحول بكاء إلهام صفي الدين في حفل الزفاف وانتشار شائعة وجود علاقة عاطفية بينهما قال محمود شاهين: لولو دي بنتي وإحنا عندنا في عائلة شاهين كلنا عائلة، أي حاجة بتعملها في الحياة مش مهمة بس المهم تبقى موجود يوم الجمعة، لازم نتصل ونسأل على بعض أكلم أمير يوميا وإلهام كل يومين، لولو بتكلمني يوميا.

وأضاف: "إحنا عائلة معندناش فكرة إن اتنين ممكن يحبوا بعض او اتنين يحسوا بشيء لبعض، احنا اللي في ضهر بعض وبندعم بعض، فكرة إن إحنا نبقى أخوات ونحب بعض ده مستحيل.

وبرر محمود شاهين بكاء إلهام صفي الدين في الفرح، قائلًا: لولو عيطت عشان أكتر واحدة مرت معايا بالمعاناة اللي عشتها قبل الفرح، عشت في معاناة بسبب تأجيل الفرح مرتين، تأجل بسبب عزاء المنتجين الأربعة، وتاني مرة بسبب مشاكل في حجز المكان في القلعة، وعشان كده عملنا الفرح في البيت.

وأكمل: دموعها هي دموع الفرح وهي وشايفها أخوها اللي عاش معاناة بيتجوز، أنا بالنسبة لإلهام إبنها أو أخوه وهي مش بتحكي لحد في العائلة غيري.

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إلهام شاهين: احنا طبعنا كدة

وسبق أن دافعت الفنانة إلهام شاهين عن ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، بعد الهجوم التي تعرضت له بسبب تصرفاتها في حفل زفاف نجل خالها مدير التصوير محمود شاهين.

إلهام شاهين علقت خلال حوراها مع " ET بالعربي" على الهجوم الذي تعرضت له ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين،وقالت:" معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، بنتعامل على أننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده".

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و أضافت: "إلهام الصغيرة مالها إيه خصها بأفكاري وآرائي وتصرفاتي، لكن لما مش بيلاقولي حاجة يهاجموني عليها فبيهاجموني في إلهام، وهي البنت صغيرة وفي بداية طريقها حبيتها كممثلة أو محبتهاش مش مشكلة، لكن فيه كمان بنات جداد كتير، هل انت بتحبهم كلهم واللي مش بتحبه منهم كلهم بتهاجمهم".

وأكملت: "البنت ناجحة وأنا قلتلها ولا تقري ولا تهتمي، السنة اللي فاتت اشتغلت مسلسلين في رمضان إمبراطورية ميم وأعلى نسبة مشاهدة ودا ناجح جدًا وخدت عنهم جوائز، في كل مهرجان تاخد عن المسلسلين، معنى كده إن لجان التحكيم معترفة بيها وإنها ممثلة كويسة وكويسة جدا وهي وجه جديد، أما الحقد عليها فأنا الحقيقي مش لاقياله سبب".

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