لقب جديد يتوّج مسيرة أحلام مستغانمي الثقافية

أعلنت هيئة الشّارقة للكتاب، اختيار الكاتبة والرّوائيّة الجزائريّة أحلام مستغانمي، شخصيّة العام الثّقافيّة في الدّورة الثّالثة والأربعين، من معرض الشّارقة الدّولي للكتاب، الذي سيُقام من السّادس حتى السّابع عشر من تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل وذلك تقديرًا لجهودها ومنجزاتها في مجال الرّواية العربيّة.

بهذه المناسبة، عبّرت “مستغانمي”، في منشور عبر “إنستغرام”، عن سعادتها وفخرها بهذا الاختيار، إذ كتبت:” يا للمفاجأة الجميلة من إمارة الشّارقة العزيزة على ذاكرتي ووجداني”.

وأضافت: “شكرًا لهيئة الشّارقة للكتاب على اختياري شخصيّة العام الثّقافيّة للدّورة الثّالثة والأربعين من معرض الشّارقة الدّوليّ للكتاب، الذي نفاخر بكونه أكبر معرض للكتاب في العالم”.

نذكر أنّ هيئة الشّارقة للكتاب وفي تعريفها للسّيرة الذّاتيّة لأحلام مستغانمي ،كتبت في حسابها على “إنستغرام”:” تُعدّ أحلام مستغانمي، أحد أبرز روّاد الأدب العربيّ المعاصر وتميّزت في رواياتها بالجمع بين العمق الاجتماعيّ والبعد القوميّ العربيّ والنّظرة الفلسفيّة للعلاقة بين المجتمع والمرأة من ناحية والعلاقة بين الثّقافة العربيّة المعاصرة والأحداث التّاريخيّة العظمى التي أسّست لها، مترجمةً بذلك تجربتها الشّخصيّة وحضورها النّقديّ الواعي في خضمّ أحداث كبرى غيّرت ملامح الوطن العربيّ حتّى اليوم”.

عاشت أحلام مستغانمي مسيرة أدبيّة امتدّت لأكثر من خمسين عامًا وهي حاصلة على جائزة نجيب محفوظ للرّاوية وجائزة مهرجان بيروت الدّوليّة للابداع .

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كما تمّ اختيارها من قبل مجلّتي “أرابيان بيزنس” و “فوربس” ، ضمن أكثر النّساء العربيّات تأثيرًا في مجالات الأدب والثّقافة.

وقد تولّت منصب سفيرة اليونسكو للسّلام لمدّة ثماني سنوات وفازت بجائزة المرأة العربيّة الرّائدة لعام ٢٠١٥.