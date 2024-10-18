بالفيديو- الافراج عن الإعلان التّرويجيّ الاول لمسلسل “الهيبة” بنسخته التركية…. مشاهد طبق الأصل.

أطلقت الشّركة المنتجة لمسلسل “المدينة البعيدة”، النّسخة التّركيّة من مسلسل “الهيبة” الإعلان التّرويجيّ الأوّل للعمل، على وقع حماسة كبيرة من الجمهور.

بدأ الإعلان التّرويجيّ بمشهد وصول بطلة العمل سينام اونسال، التي ستجسّد شخصيّة “عليا” التي قدّمتها في النّسخة العربيّة من المسلسل الممثّلة نادين نسيب نجيم، وابنها على متن الطّائرة، إلى “ماردين” مسقط رأس زوجها الرّاحل لتلتقي في مشهد متوتّر التّركيّ أوزان أكبابا، الذي يقدّم شخصيّة “جيهان”وهي شخصيّة جبل شيخ الجبل، التي جسّدها الممثّل السّوري تيم حسن.

بعدها تنتقل الأمّ وابنها وسط مواكبة كبيرة، إلى منزل العائلة وهناك تقابلها والدة زوجها الرّاحل التي تؤدّي دورها الممثّلة غونجا جيلاسو، بجفاء كبير في مشاهد طبق الأصل، تذكّرنا بشكل كبير بمشاهد من مسلسل “الهيبة” وأداء أبطاله.

كما تمرّ في الإعلان التّرويجيّ للعمل مشاهد استخدام الأسلحة ومشاهد رومنسيّة تجمع البطلَين.

نذكر أنّ المسلسل بنسخته التّركيّة تمّ تصويره في مدينة “ماردين” التّركيّة.

أبرز الممثّلين الذي تمّ تأكيد مشاركتهم في المسلسل هم:

قون مينا كيليتش: مينا، حبيبة جيهان.

صحرا شاش: ناره، حامل وانفصلت عن زوجها أوزكان.

نظمي كرك: نديم، والد عائلة بايبارس.

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نذكر أنّ شركة “القمر” كانت قد سرّعت تجهيز النّسخة التّركيّة من المسلسل لعرضه في الموسم الدّراميّ الجديد وسيحكي عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس” والمسلسل سيعرض عبر “قنال دي”.