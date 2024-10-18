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مقتل فتاة وإصابة طفل بانفجار لغمين لمليشيا الحوثي بالحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم -  

قتلت فتاة وأصيب طفل، اليوم الجمعة، بانفجار لغمين من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في حادثتين منفصلتين بمحافظة الحديدة غربي اليمن. 

وقال رئيس مؤسسة رصد في محافظة الحديدة مجاهد القب، لـ"يمن شباب نت"، إن لغما حوثيا انفجر غرب قرية المرازرقة في منطقة الجاح الأسفل جنوب غرب بيت الفقيه، أسفر عن مقتل الفتاة "نجيبة حسن سعيد مرزوقي 20 عاماً".

وأضاف أن لغما آخر انفجر في منطقة بيت مغاري شمال غرب مديرية حيس جنوبي الحديدة، أسفر عن إصابة الطفل "يوسف طلال فرحان  14 عاماً" بكسور في ساقيه.

 يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران زرعت منذ انقلابها، أكثر من مليوني لغم بأشكال وأحجام مختلفة ما تسبب بمقتل وإصابة الآلاف من المواطنين في مناطق متفرقة بالبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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