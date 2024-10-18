شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: آثار مرعبة على أطفال غزة بسبب غارات الاحتلال اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم إلى وقف فوري للقصف الإسرائيلي على مليون طفل يعيشون في جحيم الهجمات في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر، أن الغارات الجوية الإسرائيلية اليومية على الأطفال الفلسطينيين لها آثار مرعبة ومخيفة عليهم. جرائم الاحتلال في حق أطفال غزة وأشار إلى أن الأطفال يعيشون في خيام ممزقة دون طعام أو مياه أو صرف صحي أو كهرباء، ومحرومون من المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية والأدوية والتعليم.

وأضاف أن عددًا منهم قد بترت أطرافهم في القصف الإسرائيلي ، كما أجبروا على السير على أقدامهم للذهاب إلى ما يسمي بالمناطق الآمنة والتي يتعرضون فيها للقصف من جديد، ويفقدون خلالها ذويهم على مدار هذا الصراع الذي لا نهاية له.