شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل آلة العدوان الإسرائيلي في حصد مزيد من شهداء غزة، إذ ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 42500 شهيد، ونحو 99546 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

ويستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 378 على التوالي. شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 62 فلسطينيًا وإصابة 300 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة.



هذا بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم تنتشل جثثهم لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

