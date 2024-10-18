ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية بوسي صورًا جديدة لها أثناء إحتفالها بعيد ميلادها، حيث ارتدت فستانًا ساتان قصيرًا باللون الأبيض مزينًا بورود حمراء،.
نسقت معهمع حقيبة Lady Dior متوسطة، يبلغ سعرها 2537 دولارًا.
حضر الحفل عدد من الممثلين، منهم هنادي مهنا، الفنان الحكيم، محمود الليثي، ومسلم، والإعلامية إيمان مختار.
في سياق آخر، طرحت بوسي مؤخرًا أغنية "زيه تاني"، من كلمات حسام حسني وألحان مدين، وشاركت في أغنية "أنا بابا" مع مسلم لفيلم "X مراتي". بالإضافة إلى ذلك، ستغني بوسي تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في رمضان 2024، الذي يضم مجموعة من الممثلين مثل سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تتألق بفستان مميز وحقيبة فاخرة في عيد ميلادها -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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