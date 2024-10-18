خاص بالفيديو- "مطبخ مريم" يُترجم الإنسانية بكل معانيها..الأب هاني طوق وزوجته بكلام مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - مطبخ مريم هو الذي ترجم الإنسانية بكل معانيها من خلال فكرة أطلقها الأب هاني طوق بكل محبة وعطاء وتعاطف مع الآخرين.

نعم في ظل الأوضاع الصعبة وعدم الأمان وانتشار الفساد بكل أنواعه، ما زال هناك أيدي خيرة في لبنان تحب وطنها وأبنائه، تتبع وصايا الرب بإتقان وضمير، فليباركها الله.

موقع "الفن" زار مطبخ مريم والتقيا بالأب هاني طوق الذي تحدثنا معه عن المشروع الإنساني وما وصل اليه، عدم التمييز بين أي شخص وآخر مهما كان دينه أو جنسيته، كما تحدثنا ايضا عن وضع لبنان المأساوي، وأجرينا لقاء مع زوجته السيدة دنيا خير الله طوق.

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