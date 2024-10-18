إطلالة نجوى كرم في الحلقة الأولى من "Arabs Got Talent " تلفت الأنظار.. وهـ ـذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الأنظار في الحلقة الأولى من برنامج "Arabs Got Talents"، الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

وتألقت نجوى بإطلالة رائعة، إذ ارتدت تنورة من الجينز بصيحة Patch Work، مصممة من قطع الخامة المتعددة الألوان والمخيطة بجانب بعضها، واختارتها نجوى كرم من العلامة التجارية A.W.A.K.E، ويصل سعرها إلى 965 سترليني، أي ما يعادل 1259 دولار.

ونسقت نجوى التنورة مع توب بدون حمالات او أكمام، ومكشوفة الصدر، من الجينز أيضا واختارت معها قفازات باللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نجوى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة وطبقت مكياجا ناعما ابرز ملامحها.

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