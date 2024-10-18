أحمد مالك وآية سماحة يبدآن تصوير فيلم “٦ أيام”

بدأ كل من الممثلَين أحمد مالك وآية سماحة تصوير فيلمهما الجديد “٦ أيام”، من تأليف وائل حمدي ومن إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي وإخراج كريم شعبان وهي التجربة السّينمائيّة الأولى له.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهريّة وهما في المرحلة الثّانوية، تجمع الصّدفة بينهما مجدّدًا وقد اتخذ كلّا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرّا سويًّا أم لا؟ دراما رومانسيّة عن الحبّ والصّداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغيّر المشاعر مع تغيّرنا ونضجنا بمرور السّنين؟

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يذكر أنّ شركة “سي سينما برودكشنز” تستعدّ قريبًا لعرض فيلم “الهوى سلطان” في السّينمات المصريّة وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.