شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الممارسات التعليمية يستعرض تجارب مبتكرة للتطوير التربوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، النسخة الثالثة من الملتقى الدوري للممارسات التعليمية المتميزة (ملهم 3) تحت شعار "تطور بشغف.. علم بإلهام"، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور عدد من القيادات التربوية والمعلمين والمعلمات.



يهدف الملتقى إلى تعزيز الابتكار في العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والمعلمات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

التجارب التعليمية الرائدة

كما يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى الهادفة التي تسهم في تحسين الأداء التعليمي.



وقد استعرض الملتقى مجموعة من التجارب التعليمية الرائدة، أبرزها الممارسات المبتكرة في توعية الطلاب بأهمية حماية البيئة وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية.كما استعرض سبل دعم الطلاب وتطويرهم وتأثير ذلك في البيئة التعليمية، إلى جانب مبادرات لتطوير المهارات اللغوية في مدة زمنية قصيرة وتجربة المنظومة الشعرية لتسهيل تعلم القواعد الإملائية والنحوية.