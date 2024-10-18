“ابتسمت”… شيرين عبد الوهاب تطرح آخر أغاني ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجم المصرية شيرين عبد الوهاب محبيها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأغنيتها الجديدة “ابتسمت”، التي تعد آخر أغنية من ألبومها الجديد.

وتحمل الأغنية رسالة من الأمل والتفاؤل، حيث تسعى شيرين من خلالها إلى إدخال مشاعر السعادة إلى قلوب مستمعيها.

وأرفقت شيرين تعليقًا مع الأغنية جاء فيه: “ابتسمت”، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ToomaTunes. كما أعلنت شيرين في منشور آخر على “إكس” أنها ستناقش تجربتها مع هذا الألبوم وتتواصل مع جمهورها بشكل مباشر من خلال بث مباشر على تيك توك الساعة 2 صباحاً بتوقيت مصر.

فور صدور الأغنية، تصدّر اسم شيرين عبد الوهاب الترند على موقع “إكس”، خاصةً أن شركة “روتانا” عمدت إلى حذف الأغنية كما فعلت مع جميع أغاني الألبوم السابقة، وذلك بسبب النزاع القائم بين الشركة وشيرين.