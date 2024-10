شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤكد أهمية مسابقة خادم الحرمين القرآنية في بث روح الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي يحيى ولد شيخنا ولد مرابط، أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية, تحظى بدعم من الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.ولفت إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وفرت جميع الوسائل والمتطلبات اللازمة لإنجاحها. وأشار إلى أهمية المسابقة في بث روح الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف عند الناشئة، وتقريبهم من القرآن الكريم واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، نظمت مسابقة خادم الحرمين الشريفين الأولى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة 136 متسابقًا من 16 دولة في الغرب الأفريقي.