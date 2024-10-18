ياسمين عبد العزيز تعلن عن قرار جديد بشأن مسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” مفاجأة جديدة حول مسلسلها “وتقابل الحبيب” الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركها في بطولته الفنان كريم فهمي.

وكشفت ياسمين عن اتخاذ صناع العمل قراراً بأن يصبح المسلسل من 30 حلقة، رغم أنه تم الإعلان عن كونه من 15 حلقة فقط منذ بدداية التعاقد عليه.

جاء قرار زيادة حلقات المسلسل بعد جلسة جمعت أسرة العمل، تم الاتفاق فيها على خروج المسلسل في 30 حلقة، بحيث يقوم المؤلف عمرو محمود يس بتوسيع قصة العمل، وإضافة قصص وشخصيات جديدة خلال الأحداث.

مسلسل “وتقابل حبيب” من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل “ضرب نار” مع أحمد العوضي، ماجد المصري، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.