الإمارات منارة للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في جيتكس 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - تؤكد دولة الإمارات من خلال معرض "جايتكس جلوبال 2024 "دورها الريادي في قيادة مستقبل التكنولوجيا والابتكار، باعتبارها منارة للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

لايزالُ معرض "جايتكس جلوبال 2024 "، أكبر معرض للتكنولوجيا لهذا العام يواصل ُنجاحه بفعالياتهِ المتعددة ويؤكدُ مكانته الريادية عالميًا كحلقةِ وصل تجمع ُالعالم وتسير به نحو التفوق الرقمي من خلال تشجيع وتفعيل التعاون العالمي بين الحكومات والشركات والمستثمرين والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين باعتبارها منارة للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

وفي إطار حرصها على استثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في مجتمع إمارة أبو ظبي، أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرات نوعية عدة في "جايتكس جلوبال 2024 " .

"جايتكس جلوبال 2024 " لم يكن مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل كان ملتقى للعقول المبدعة التي ترسم ملامح المستقبل الرقمي، ومع قرب اختتام أعمال هذا الحدث العالمي، تواصل دولة الإمارات تأكيد مكانتها كقلب نابض للابتكار والتقدم التكنولوجي.