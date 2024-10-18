“موضوع عائلي” يجبر رانيا يوسف على إحداث تغيير في مظهرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “شاهد” عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” بطولة الفنان ماجد الكدواني، مع انضمام الفنانة رانيا يوسف لفريق العمل.

وتستعد رانيا لتصوير مشاهدها قريباً، حيث ظهرت في مقطع قصير عبر المنصة كشفت فيه عن تغيير لون شعرها إلى الأشقر، تماشياً مع شخصيتها في المسلسل.

ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم مثل ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، رنا رئيس، وسما إبراهيم، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه قريباً عبر منصة “شاهد”.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد “التاروت”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة سمية الخشاب، وقد أثار الفيلم جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.