رانيا يوسف مفاجأة الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

رانيا يوسف ثاني الشخصيات الجديدة

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قصة مسلسل "موضوع عائلي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:22 صباحاً - كشف صناع مسلسل "" بطولة الفنانوالذي يتواصل تصوير مشاهد الموسم الثالث تمهيداً لعرضه على إحدى المنصات الرقمية نهاية العام الجاري، عن انضمام الفنانةإلى أسرة العمل، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة "" عن إنضمام رانيا بنشر صورة لها بشخصيتها في المسلسل.وطرحت الصفحة الرسمية للمنصة سؤالا على جمهور المسلسل لتخمين اسم شخصية رانيا يوسف خلال أحداث الموسم الثالث بعد نشر صورتها بالشخصية، حيث تم كتابة: "الموسم الثالث جاي بمفاجآت كتير حابين نشارككم أول مفاجأة، انضمام نجمة كلنا بنحبها، خمنوا في التعليقات اسم شخصيتها هيكون إيه؟، لتكون رانيا ثاني الشخصيات الجديدة التي المنصمة للموسم الثالث بعد الفنانة الشابة ياسمينا العبد.يمكنك قراءة.. رانيا يوسف ترد على الانتقادات التي طالتها بسبب فيلم أوراق التاروتمسلسل "" من بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.وتدور أحداث مسلسل "" حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة بعد خسارته لزوجته قبل نحو عشرين عاماً، واتخاذه قراراً بعدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمُّل أي أعباء عائلية، لكن تتغير حياته فجأة بعد ظهور ابنته التي لم يكن يعرفها، ويصبح مسؤولاً عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.إقرأي أيضاً.. حكاية رانيا يوسف في روج أسود: تزوجت أكثر من 10 مراتوفي سياق متصل تواصلتصوير مشاهدها في مسلسل "" الذي تم استئنافه بعد عام من التوقف بسبب مشاكل إنتاجية، وتظهر رانيا خلال أحداث العمل بدور سيدة تزوجت أكثر من 10 مرات حيث تفشل زيجاتها لأسباب مختلفة، لتذهب بعد ذلك لمحكمة الأسرة بسبب مشاكلها مع أزواجها السابقين.مسلسل "" تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج ممدوح شاهين، ويعتمد على البطولة النسائية، حيث تجسد الـ 5 شخصيات الرئيسية الفنانات: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، داليا مصطفى، فرح الزاهد، فيما يشارك فى البطولة عابد عناني، كريم العمري، محمد دسوقي، لؤي المصري، والعمل مستوحى من قصص حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية.

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