شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 48 ساعة.. إغلاق تقاطع طريق الظهران مع الملك عبد الله في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة الأحساء، بالتنسيق مع شركة سار وإدارة مرور الأحساء، في مشروع تطوير وتحسين الحركة المرورية عند تقاطع طريق الظهران مع طريق الملك عبد الله «الضلع الشمالي».

وشملت أعمال التطوير إغلاقًا مؤقتًا للتقاطع الحالي بالقرب من بلدة المطيرفي، والذي يخدم الحرس الوطني ومستشفى الأمير سعود بن جلوي والكلية التقنية والأحياء السكنية المجاورة، وذلك بدءًا من الساعة 12 فجر اليوم الجمعة.

المسار البديل وحددت الأمانة مسارًا بديلًا خلال فترة الإغلاق، حيث يمكن للقادمين من الدمام والمتجهين إلى المناطق المغلقة، الاستمرار على طريق الظهران حتى الوصول إلى طريق مكة المكرمة، ثم الاتجاه شمالًا عبر طريق الملك عبدالله «الضلع الغربي» مرورًا بميدان هجر.

وأكدت الأمانة أن التقاطع الجديد، الواقع أعلى نفق طريق الظهران مع طريق الملك عبدالله «الضلع الشمالي»، سيُفتتح بحلّة جديدة بدءًا من الساعة 12 فجر يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1446 هـ.