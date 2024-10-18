رانيا يوسف تتخلى عن شعرها بسبب ماجد الكدواني

أعلنت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني، حيث كشفت عن انضمام الفنانة رانيا يوسف لفريق العمل وبدئها خلال الأيام القليلة القادمة تصوير مشاهدها.

ونشرت "شاهد" مقطع فيديو قصيرًا جداً لرانيا يوسف من المسلسل كشفت من خلاله عن تخليها عن لون شعرها الأسود الذي ظلت محتفظة به لعدة سنوات، وتحويله إلى اللون الأشقر والذي ستظهر به ضمن أحداث المسلسل، المقرر عرضه قريباً بالمنصة الرقمية.

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، رنا رئيس، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاروت" الذي تشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب، والذي أثير حوله الكثير من الجدل الفترة الماضية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رانيا يوسف تردّ على اتّهامها بتقليد هيفاء وهبي

تعليق رانيا يوسف على شائعات منع فيلم «أوراق التاروت»