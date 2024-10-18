شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع مجموعة المانحين لدعم "الأوتشا" في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية