برعاية منصور بن زايد.. مؤتمر الخلايا الجذعية ينعقد في أبوظبي 26 و27 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ينعقد مؤتمر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية حول زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2024 يومي 26 و27 أكتوبر الجاري في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي.

يستضيف المؤتمر أكثر من 35 متحدثاً دولياً من الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة والشرق الأوسط إلى جانب 25 متحدثاً محلياً من مؤسسات صحية رائدة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إن المركز وفي ظل التطورات الصحية التي تشهدها الإمارات يواصل التزامه بريادة الرعاية الصحية المبتكرة والأبحاث الطبية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيسة المؤتمر والمديرة التنفيذية لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التزام المركز بتقديم أحدث الابتكارات الرائدة في العلاجات الخلوية وإحداث تأثير إيجابي في حياة المرضى في الإمارات والعالم، انطلاقاً من كونه أول مركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم.

وقالت إن المؤتمر يجمع رواد هذا المجال عالمياً، مبدية ثقتها بأن الجهود المشتركة ستقوم بتحقيق تقدمات كبيرة في مكافحة الأمراض المعقدة التي تتطلب حلولاً علاجية متقدمة مثل اضطرابات الدم وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية وغيرها.

ومع مشاركة مجموعة ذات سمعة عالمية من المتحدثين الدوليين والذين لديهم ما يزيد على 395 ألف اقتباس، ومتوسط مؤشر H (وهو مؤشر لقياس الإنتاجية والاقتباس في البحوث العلمية المصنفة المنشورة)، يبلغ أكثر من «51» ويعد أعلى من الممتاز، سيوفر الحدث المعتمد من التعليم الطبي المستمر فرصاً مميزة للتواصل والمشاركة في جلسات تفاعلية تركز على التحديات والفرص في هذا المجال الدقيق واستكشاف أحدث التقنيات والأساليب المتطورة لإيجاد علاجات منقذة لحياة المرضى.

وباعتبار المؤتمر منصة لعرض التطورات الأخيرة التي حققتها دولة الإمارات في العلاجات الخلوية، ستتاح للمشاركين الفرصة لعرض الأبحاث الرائدة وتقديم دراسات طبية والمشاركة في عدد من الحوارات التي تدفع عجلة الابتكار في هذا المجال.