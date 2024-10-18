محمد ممدوح: البطولة في النص وليس بحجم الدور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” ضيفاً على برنامج “أسرار النجوم”الذي تقدّمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم”، حيث كشف أسباب ابتعاده حتى الآن عن البطولات المطلقة، وتحدث عن النجمة منى زكي، معتبراً أنها “مدرسة في التمثيل”، وذلك خلال حديثه عن دوره في مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي شاركها في بطولته قبل أعوام عدة، مؤكداً أنه لا يحب لقب “تايسون” الي أطلقه عليه الجمهور.

وقال ممدوح: “منى زكي مدرسة تمثيل، وأتمنى العمل معها مرة أخرى، لأنني أتعلّم منها دائماً، وهي مخلصة جداً لعملها، وشرف لأي فنان العمل معها”.

وحول سبب ابتعاده عن البطولة المطلقة حتى الآن، أوضح محمد ممدوح أن حساباته في هذا الأمر مرتبطة بالنص وليس بحجم الدور، مضيفاً: “أشعر دائماً بأنني بطل في كل أدواري حتى لو كان مشهداً واحداً. كممثلين، مهمتنا هي تغيير أذواق الناس الذين قد لا يعرفون تفاصيل مهنتنا، إذا وجدت دوراً جيداً، حتى لو كان مجرد جملة، سأقدمه بدون تردد”.

وردّاً على الألقاب الفنية التي تُطلق عليه، مثل “تايسون السينما المصرية”، أشار ممدوح إلى أنه لا يحب هذه الألقاب، قائلاً: “لا أحب الألقاب، أشعر أنني أظلم زملائي بها، وأحب كلمة فنان فقط، فهي الأكثر ملاءمةً”.

وعن مسيرته الفنية، أكد محمد ممدوح أنه راضٍ عن الأدوار التي لعبها حتى الآن، مشيراً إلى أن ما يجذبه في أي دور هو الاحترام الذي يُظهره للمشاهدين، ومضيفاً: “أحياناً ما يعجبني في دور ما هو مجرد جملة أو مشهد، كما حدث في مسلسل “اختفاء” أو فيلم “عيار ناري” الذي كان مشهد النهاية فيه الأكثر تأثيراً بالنسبة إليّ”.

كما تحدث عن دوره في مسلسل “غراند أوتيل”، قائلًا: “تامر حبيب كاتب عظيم، والكتابة الدرامية في مصر تفتقد لأمثاله، كما ساعد إخراج محمد شاكر في إبراز شخصية “أمين” بطريقة أحبّها الجمهور”.

واختتم محمد ممدوح حديثه مؤكداً أنه لم يشعر بالغرور يوماً، مشيراً إلى أنه لا يزال يحتفظ بأصدقائه الحقيقيين الذين ينتقدونه بصدق.