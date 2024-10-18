شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "الغذاء والدواء" تبحث تعزيز التعاون مع "الصناعة" الهندية والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الهندية

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, اجتماعًا مع وزير الصناعة والتجارة الهندي بيوش جويال، وذلك خلال زيارته نيودلهي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ19 للمؤتمر الدولي لهيئات تنظيم الأدوية.وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجالات عملهما المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بتعاملات الشركات الهندية المتخصصة في مجالات الغذاء والدواء، والأجهزة والمستلزمات الطبية.وأكد أن التعاون مع الهند يُعد خطوةً مهمة، لمواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية لضمان سلامة وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية في كافة أنحاء العالم.وشدد في الوقت ذاته على ضرورة عمل الجميع يدًا بيد لتحقيق كافة المستهدفات.