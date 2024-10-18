انت الان تتابع خبر مراكز الاقتراع تغلق أبوابها.. انتهاء التصويت الخاص في كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم، وقرر لها ان تنتهي في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها “كوتا” للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع اجراؤها في العام 2022.

