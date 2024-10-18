انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يؤكد من التشيك: ضرورة تجنب توسع دائرة الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، ان "حسين، عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره التشيكي، يان ليبافسكي، يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول 2024، في مقر وزارة الخارجية التشيكية بالعاصمة براغ، حيث استعرض الوزيران نتائج الزيارة المثمرة لوزير الخارجية العراقية إلى براغ".وأعرب الوزير حسين، وفق البيان، "عن شكره لجمهورية التشيك على دعمها المتواصل للعراق في مختلف المجالات، مشدداً على اهمية العمل المشترك لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وتجنب توسع دائرة الحرب إلى دول أخرى".

وأشار الوزير إلى "ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين وتبادل الدعم في الترشيحات ضمن المنظمات الدولية، مؤكداً اهتمام العراق بالاستفادة من خبرات الشركات التشيكية في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي، نظراً لما يعانيه العراق من تبعات الجفاف".

