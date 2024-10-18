اخبار العالم / اخبار العراق

وزير الخارجية يؤكد من التشيك: ضرورة تجنب توسع دائرة الحرب

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يؤكد من التشيك: ضرورة تجنب توسع دائرة الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، ان "حسين، عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره التشيكي، يان ليبافسكي، يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول 2024، في مقر وزارة الخارجية التشيكية بالعاصمة براغ، حيث استعرض الوزيران نتائج الزيارة المثمرة لوزير الخارجية العراقية إلى براغ".

وأعرب الوزير حسين، وفق البيان، "عن شكره لجمهورية التشيك على دعمها المتواصل للعراق في مختلف المجالات، مشدداً على اهمية العمل المشترك لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وتجنب توسع دائرة الحرب إلى دول أخرى".

وأشار الوزير إلى "ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين وتبادل الدعم في الترشيحات ضمن المنظمات الدولية، مؤكداً اهتمام العراق بالاستفادة من خبرات الشركات التشيكية في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي، نظراً لما يعانيه العراق من تبعات الجفاف".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا