اخبار العالم / اخبار العراق

التقاعد تتخذ اول خطوة لتطبيق قرار استقطاع 1% لغزة ولبنان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التقاعد تتخذ اول خطوة لتطبيق قرار استقطاع 1% لغزة ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الهيئة رابطا قالت انه في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه:

https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/21042 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا