انت الان تتابع خبر التقاعد تتخذ اول خطوة لتطبيق قرار استقطاع 1% لغزة ولبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الهيئة رابطا قالت انه في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه:
https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/21042
محمد يوسف
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