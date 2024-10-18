هند صبري تتحدث عن مسيرتها السينمائية في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يُعلن عن جلسة حوارية لـ هند صبري بالدورة القادمة

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هند صبري صاحبة المسيرة الإستثنائية في السينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - تم الإعلان عن مُشاركة الفنانة التونسيةبفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال جلسة حوارية تتحدث من خلالها عن مسيرتها السينمائية والتي بدأتها منذ ثلاثين عامًا.ونشر الحساب الرسمي لـ مهرجان الجونة السينمائي بـ"إنستغرام" صورة للنجمة هند صبري أعلن من خلالها عن تفاصيل الجلسة الحوارية، وتم التعليق على الصورة بـ" عند الحديث عن أبرز مواهب وصناع السينما العربية وروادها، لا يمكن إغفال هند صبري، منذ دورها البارز في الفيلم التونسي الشهير صمت القصور - 1994، لم تكتفِ هند فقط بشهرتها كممثلة بارزة بل امتدت مواهبها لتشمل الإنتاج أيضًا، مع كل مشروع جديد تمكنت هند من صُنع مكانة مميزة لنفسها، محققة العديد النجاحات التجارية والنقدية على حد سواء".وأضاف التعليق: "انتظروا هذا الحديث الشيق مع هند صبري في 27 أكتوبر الساعة 11 صباحًا، بإدارة خبير المهرجانات والصناعة شادي زين الدين".وتعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودومًا ما كانت تلك الأفلام تتناول عدد من القضايا الإجتماعية.كما كان للفنانة هند صبري العديد من المُشاركات بـ المهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أو السينما المصرية والتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لإهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.وجاءت بداية الفنانة هند صبري من خلال السينما التونسية التي أثبتت من خلالها موهبتها الحقيقية ولفتت الأنظار إليها وذلك من خلال مُشاركتها ببطولة فيلمي "صمت القصور، موسم الرجال" مع المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي وعقب ذلك كان ظهورها الأول بالسينما المصرية مع المخرجة إيناس الدغيدي والتي أسندت إليها دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" وتعاونت عقب ذلك مع المُخرج داوود عبد السيد بفيلم "مواطن ومخبر وحرامي".ومع مطلع الألفية الجديدة كان للفنانة هند صبري حضورًا مميزًا بالسينما المصرية فتعاونت مُشاركتها بالعديد من الأفلام السينمائية ما بين الكوميدي، الرومانسي، الإجتماعي مما جعلها تُحقق مكانة جماهيرية كبيرة، كما تعاونت مع عدد من أبرز المُخرجين في السينما المصرية ومن ضمنهم شريف عرفة، مروان حامد، يسري نصر الله وغيرهم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»