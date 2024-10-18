مجموعة Dior Backstage تضفي لمسات جمالية مشرقة تضيء مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - مجموعة Dior Backstage الجديدة من ديور والمستوحاة من منصات العروض تجسد رحلة في كواليس عروض أزياء Dior برفقة بيتر فيليبس، المدير الفني للإبداع والصورة لدى مكياج ديور Dior Makeup. تتيح هذه المجموعة للجميع فرصة ابتكار إطلالات متنوعة، تتراوح بين الطبيعية والمبتكرة، باستخدام منتجات سهلة الاستخدام ومناسبة لجميع الأذواق. تتميز هذه المنتجات بتركيبات طويلة الأمد أثبتت فعاليتها على المنصات.

"الأجواء السماوية الساحرة التي تضيء ليالي المناسبات والاحتفالات" هو المعنى الحقيقي الذي تجسده مجموعة Dior Backstage الجديدة . وتشتمل المجموعة على درجات من الوردي البارد، والأرجواني، والفضي، إلى جانب لمسات من الألوان المحايدة والدافئة، مما يمنحكم الفرصة لإضافة إشراقة لموسم الاحتفالات، إنها مجموعة تعتبر جوهرة أساسية في هذا الموسم." - بيتر فيليبس

تتضمن مجموعة Dior Backstage الجديدة من ديور خبرة بيتر فيليبس في الألوان، بالإضافة إلى ألوان جديدة حصرية. تضم هذه المجموعة ثلاثة منتجات أساسية، هي لوحة Dior Backstage Glow Face Palette، وDior Backstage Eye Palette، وDior Addict Lip Maximizer. تضفي لوحة Glow Face Palette تألقاً على البشرة، بينما تتيح لوحة Eye Palette تظليل الجفون بألوان نابضة بالحياة. كما يقدم أحمر الشفاه Dior Addict Lip Maximizer لوناً جديداً بتأثير هولوغرافي، مما يمنح الشفاه مظهراً لامعاً ومعززاً.



مجموعة مستحضرات Dior Backstage - الصورة من مكتب العلاقات العامة للعلامة

لوحة Dior Backstage Glow Face Palette

تجمع لوحة 006 Celestial Glow الجديدة بين أربعة ألوان ناعمة ، مما يسمح بإشراقة فورية قابلة للتكثيف. يشمل الألوان: الأبيض اللامع الذي يضفي توهجاً، واللون المرجاني لإشراقة أنيقة، ولون زهري لصحة طبيعية، بالإضافة إلى الأزرق الجليدي الذي يتحول لإضاءة متقزحة.

لوحة ظلال عيون Dior Backstage

لوحة Dior Backstage Eye Palette - الصورة من مكتب العلاقات العامة للعلامة

تتميز لوحة Dior Backstage Eye Palette 004 Celestial Purple بتسعة ألوان تظليل غنية بالعناصر الملونة، تقدم لمسات نهائية متنوعة تشمل المتقزح، والساتيني، وغير اللامع. هذه الألوان تتيح لك ابتكار إطلالات من البسيطة إلى الجريئة، مع تركيبات احترافية سهلة المزج.

أحمر شفاه Dior Addict Lip Maximizer

أحمر شفاه Dior Addict Lip Maximizer - الصورة من مكتب العلاقات العامة للعلامة

يقدم أحمر الشفاه Dior Addict Lip Maximizer، باللون 072 Celestial Purple، لمسة نهائية هولوغرافية تعكس ألواناً من الأزرق، البنفسجي، والفضي. تركيبة هذا المنتج تحتوي على حمض الهيالورونيك وزيت الكرز، مما يوفر ترطيباً يستمر 24 ساعة ويعزز من مظهر الشفاه.



