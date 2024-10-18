وظائف شاغرة في الخزف السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والباحة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس التحول الرقمي.

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– رئيس التدقيق الداخلي.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض.

– مسؤول المخاطر المالية.

– مدير إداري.

– محاسب/ المحاسبة العامة.

– منسق اللوجستيات.

– مفتش السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)