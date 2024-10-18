وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق البحوث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء، طب العيون، التمريض، الصيدلة، الصحة العامة).

– كبير علماء الأوبئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الصحة العامة، علم الأوبئة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)