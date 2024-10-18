وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كبير الجيولوجيين/ قواعد البيانات الجيولوجية.

– أخصائي/ أمين مخزن.

– مهندس أول ميكانيكي.

– أخصائي أول مبيعات.

– مدير إدارة المشاريع.

– مخطط أول/ الكهرباء والأجهزة.

– فني أول ميكانيكي.

– مهندس أول معدات دوارة.

– أخصائي أول الاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)