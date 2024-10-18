وظائف شاغرة لدى ميدغلف للتأمين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف ميدغلف

وأبرزت شركة ميدغلف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف مركز الاتصال.

– مدير علاقات الاحتفاظ.

– مدير تنفيذي أول العلاقات التجارية الجديدة.

– مساعد مدير تقييم الخسائر الحركية.

– مدير المرونة واستمرارية الأعمال.

– مدير تنفيذي أول الأعمال الجديدة.

– أخصائي أول إدارة المشاريع المؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ميدغلف، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)