وظائف شاغرة لدى فروع شركة KPMG

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الرواتب (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).

– محلل أول المسؤولية الاجتماعية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق).

– أخصائي التدقيق الداخلي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)