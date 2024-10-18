الخليج اليوم .. السعودية تعلن إعدام وافد من جنسية عربية بأمر ملكي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد يحمل الجنسية السورية، في منطقة الجوف.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم غسان علي مضاوي - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني يوم الخميس 14 / 4 / 1446هـ الموافق 17 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".

وأكدت وزارة الداخلية "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم"، محذرة في الوقت نفسه "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية