وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن معهد الطاقة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد الطاقة

وبيّنت إدارة معهد الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل التقييم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، التدقيق، نظم إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل تطوير المناهج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم التعليمي، تطوير المناهج)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة معهد الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)