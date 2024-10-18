وظائف إدارية شاغرة في شركة سالك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “SALIC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف SALIC

وأبرزت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– نائب رئيس التمويل وإدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– نائب رئيس اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)