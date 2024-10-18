محمد ممدوح يكشف سبب ابتعاده عن البطولات المطلقة

حل الفنان محمد ممدوح "الشهير بتايسون" ضيفاً على المذيعة إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم" الذي تقدمه على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث تحدث عن أسباب ابتعاده حتى الآن عن البطولات المطلقة، كما تحدث عن النجمة منى زكي، معتبرًا إياها مدرسة تمثيل، وذلك خلال حديثه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي شاركها في بطولته قبل عدة أعوام، مؤكداً أنه لا يحب لقب "تايسوم" الي أطلقه عليه الجمهور.

قال ممدوح: "منى زكي مدرسة تمثيل، وأتمنى العمل معها مرة أخرى، إذ أتعلم منها دائمًا، إنها مخلصة لعملها بشكل كبير، وشرف لأي فنان العمل بجانبها".

وعن ابتعاده عن البطولة المطلقة حتى الآن، أوضح ممدوح أن حساباته في هذا الأمر مرتبطة بالنص وليس بحجم الدور، مضيفاً: "أنا أشعر دائمًا أنني بطل في كل أدواري حتى لو كانت مشهدًا واحدًا، كممثلين، مهمتنا هي تغيير أذواق الناس الذين قد لا يعرفون تفاصيل مهنتنا، إذا وجدت دورًا جيدًا، حتى لو كان مجرد جملة، سأقدمه دون تردد".

وردًا على الألقاب الفنية التي تطلق عليه، مثل تايسون السينما المصرية، أشار ممدوح إلى أنه لا يفضل هذه الألقاب، قائلًا: "لا أحب الألقاب، أشعر أنني أظلم زملائي بها، أحب كلمة فنان فقط، فهي الأكثر ملاءمة".

وعن مسيرته الفنية، أكد ممدوح أنه راضٍ عن الأعمال التي قدمها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يجذبه في أي دور هو الاحترام الذي يظهره للمشاهدين، مضيفا: "أحيانًا ما يعجبني في دور ما هو مجرد جملة أو مشهد، كما حدث في مسلسل اختفاء أو فيلم عيار ناري الذي كان مشهد النهاية فيه هو الأكثر تأثيرًا بالنسبة لي".

وتحدث أيضًا عن دوره في مسلسل جراند أوتيل، قائلًا: ًتامر حبيب كاتب عظيم، والكتابة الدرامية في مصر تفتقد لأمثاله، وإلى جانب ذلك، إخراج محمد شاكر ساعد في إبراز شخصية أمين بطريقة أحبها الجمهور".

واختتم ممدوح حديثه مؤكدًا أنه لم يشعر بالغرور يومًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحتفظ بأصدقائه الحقيقيين الذين ينتقدونه بصدق.

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