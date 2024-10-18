تجنب التدخين وتناول الفاكهة والخضروات يوميًا يزيد عمرك الافتراضي

ماتفعله فى صحتك اليوم تجنى ثماره طوال حياتك، لذا فإن الإلتزام بعادات صحية تحميك من الكثير من المشاكل الصحية التى قد تواجهك مع تقدم العمر، قرار هاما يعود عليك بالكثير من الفوائد على المدى البعيد، ويمنحك الوقاية من خطر الأمراض المزمنة، التى ينجم عنها مضاعفات صحية خطيرة، يمكنك تداركها ببعض الخطوات المهمة.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس عن أربع عادات أساسية، يمكن أن تزيد من عمرك الافتراضي وتحافظ على صحتك مع تقدم العمر، والأمراض المرتبط به مثل الخرف والزهايمر، بناءًا على دراسة نُشرت في مجلة Plos Medicine، استندت على تحليلات للتأثيرات المشتركة للسلوكيات الصحية وأسباب الوفيات لدى الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 79 عامًا ولا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

فحصت الدراسة العلاقة المحتملة بين نمط الحياة والوفيات وبعض العادات مثل عدم التدخين وتجنب الكحوليات، وتناول الفاكهة والخضروات بما لا يقل عن خمس حصص في اليوم، خلال متابعة استمرت لنحو ​​11 عامًا لجميع أسباب الوفيات للرجال والنساء.

وتوصل الباحثون الى أن الشخص القادر على الحفاظ على وزنه، والامتناع عن التدخين والكحوليات، وتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا ، يمكن أن يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة تتراوح من سبعة إلى 14 عامًا مقارنة بمن يدخنون ويشربون الكحوليات و الذين يعانون من زيادة الوزن أيضًا.

وأشار الباحثون إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، وهي مركبات وقائية موجودة في النباتات، تقلل من علامات الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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